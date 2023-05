Christian Müller hat die Leitung der Flussmeisterstelle Kronach am Wasserwirtschaftsamt übernommen. Er tritt damit die Nachfolge des langjährigen Leiters Erwin Wachter an, der in die Altersteilzeit verabschiedet wurde.

Wachter ist 1984 in den Dienst beim Freistaat Bayern eingetreten, hat die Ausbildung zum Flussmeister mit Erfolg absolviert und seine Tätigkeiten in der Wasserwirtschaft begonnen. Ab 2008 hate er als Leiter der Flussmeisterstelle Kronach ein besonderes Führungsamt übernommen, welches er bis zu seinem Pensionseintritt mit großem Erfolg und Engagement wahrgenommen hat. Fachbereichsleiterin Johanna Klocke sprach Wachter für seine langjährigen, verantwortungsvollen Tätigkeiten Dank und Anerkennung aus.

Mit Christian Müller hat die Nachfolge ebenfalls ein ausgebildeter Flussmeister übernommen. Er verfügt zudem nicht nur über einen erfolgreichen Meisterabschluss als Straßenbauer, sondern auch noch über den Abschluss als staatlich geprüfter Bautechniker und damit über ein besonders großes Fachwissen. Für die Übernahme der Leitungsfunktion und die anstehenden wasserwirtschaftlichen Aufgaben wünschte ihm die Fachbereichsleiterin alles Gute und viel Erfolg. red