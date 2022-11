Ein zauberhaftes Ambiente in der Steinberger Ortsmitte mit hell lodernden Feuerstellen, stimmungsvolle Darbietungen des Musikvereins Steinberg und des örtlichen Kindergartens und weihnachtliche Leckereien: Das Aufstellen des Steinberger Dorfchristbaums am Brunnen ist ein Gemeinschaftsprojekt, das seine Bezeichnung wahrlich verdient, tragen doch im Dorf alljährlich viele Mitwirkende zum guten Gelingen bei.

Traditionell wird die Segnung des Weihnachtsbaums mit einer kleinen Feier verbunden, bei der sich die Steinberger Bevölkerung in heimeliger Atmosphäre auf Weihnachten einstimmt. Organisiert wird das vorweihnachtliche Highlight, das in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt nicht stattfinden konnte, von den Mitgliedsvereinen der „Initiative Dorfchristbaum“. Diese möchten damit die Bevölkerung in besonderer Art und Weise auf die Adventszeit einstimmen.

Das Fest mit der erstmaligen Beleuchtung beginnt am Freitag, 25. November, um 17 Uhr. Für beste Unterhaltung und kleine Überraschungen ist ebenso gesorgt wie für das leibliche Wohl. Es gibt Bratwürste und frische Waffeln sowie verschiedene auch warme Getränke , und das alles zu sehr familienfreundlichen Preisen.

Ab Freitag wird der Dorfchristbaum dann erneut die Abende und Nächte in Steinberg erleuchten.

Mit dabei sind wieder die Jungen und Mädchen des katholischen Kindergartens St. Pancratius, denen auch die Erlöse und Spenden der Benefiz-Veranstaltung zugutekommen. hs