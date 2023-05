Noch bis Sonntag, 4. Juni, können sich Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren am Malwettbewerb der Kinder-Biennale des Kunstvereins Kronach beteiligen. Die Bilder – egal, ob mit Buntstift, Bleistift, Wasserfarbe oder Acryl gemalt – sollten sich entweder mit dem Thema „Märchen“ oder „Feuer“ beschäftigen.

„Die Resonanz auf unsere erste Kinder-Biennale ist bereits jetzt hervorragend“, freut sich die Organisatorin, Künstlerin und Pädagogin Krystyna Hurec-Diaczyszyn. „Wir haben schon tolle Einreichungen von einigen Schulen. Nachdem aber immer noch jeden Tag Bilder bei uns eingehen, haben wir beschlossen, die Einreichfrist zu verlängern. Jedes Kind sollte die Gelegenheit haben, dabei zu sein.“

Das Mitmachen lohnt sich. Jedem Teilnehmer winken tolle Preise wie Bücher oder Freikarten für das Crana Mare. Eine Jury wird außerdem die besten Bilder aus jeder Kategorie auswählen. Der Malwettbewerb ist Teil eines bunten Biennale-Programms, das sich über zwei Wochenenden erstreckt. Am Samstag, 17. Juni gibt es ab 15 Uhr u.a. Kinderschminken, eine Zaubershow mit Charlie Heppt sowie die Preisverleihung. Am Sonntag, 18. Juni, stellt Krystyna Hurec-Diaczyszyn ausgewählte Kinderliteratur vor. Das zweite Wochenende, 24. und 25. Juni, steht im Zeichen von Mitmach-Aktionen und Workshops.

Die Bilder für den Malwettbewerb können in der Galerie des Kunstvereins, Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr, abgegeben oder per Post an den Kronacher Kunstverein, Siechenangerstraße 13, 96317 Kronach geschickt werden. red