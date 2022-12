Der Gesangverein „Cäcilia“ Steinberg hat seine Jahreshauptversammlung durchgeführt. Dabei wurde ein neuer Vorstand gewählt. Der Verein kann auf ein 125-jähriges Bestehen zurückblicken. Aufgrund der niedrigen Anzahl an Aktiven sowie des hohen Altersdurchschnitts ruht der Verein seit vergangenem Jahr. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft standen aber auch die Ehrungen langjähriger Mitglieder und Funktionäre.

„2020 und 2021 werden in die 125-jährige Geschichte des Gesangvereins eingehen“, bedauerte der Vorsitzender Elmar Fischer . Trotz der gelockerten Maßnahmen ab Juni 2021 habe man die geforderten Hygienevorschriften nicht einhalten können. Daher hat der Verein beschlossen, den Singbetrieb für drei Jahre ruhen zu lassen. Dies eröffne die Möglichkeit, weiterhin Mitglied im Fränkischen Sängerbund bleiben zu können. Wie es nach den drei Jahren weitergehe, müsse man zu gegebener Zeit in einer Versammlung beschließen. In den letzten Jahren sind zehn Sänger verstorben und zehn weitere haben aus gesundheitlichen Gründen den Chor verlassen. In dieser Zeit gab es keinen Nachwuchs.

Auch der Dirigent sieht die Zukunftsperspektiven als problematisch, insbesondere weil die Altersstruktur und der Mitgliedermangel die Einstudierung mancher Stücke nicht mehr zuließen. „Wenn wir nicht mehr singen, werden wir krank“, meinte Peter Endres.

Danach erfolgten die Neuwahlen für die kommenden Jahre. Elmar Fischer wurde als Vorsitzender wiedergewählt. Im Amt verbleiben auch Kassierer Michael Bayer, Schriftführer Peter Endres sowie die Beisitzer Georg Ebert, Josef Reißig, Matthias Martin und Martin Müller als auch die Kassenprüfer Hilmar Neder und Adam Schneider. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Alfred Zeller gewählt.

Alfred Zeller tritt in die Fußstapfen des langjährigen Vorstandsmitglieds Wolfgang Gerber . Dieser galt als das Organisationstalent des Chors. Zudem war er ein guter Sänger, der bei keinem Auftritt fehlen durfte. Für seine über 30-jährige Amtsausübung als Zweiter Vorsitzender wurde er mit einer Ehrenurkunde geehrt.

Das 25. Amtsjubiläum konnten Kassierer Michael Bayer und der Erste Vorsitzende , Elmar Fischer , feiern. Ehrungen gab es auch, für die passiven Mitglieder Sonja Fischer, Rainer Fischer, Michael Fischer , Bernd Engelhardt, Helmut Raab, Klaus Wachter, Gerlinde Reißig, Gerlinde Bayer und Reinhold Baierlipp, die dem Gesangverein ebenfalls seit 25 Jahren die Treue halten. hs