Auch in diesem Jahr öffnen Bayerns Töpfereien ein Wochenende lang ihre Werkstätten . Sie geben am Samstag, 12., und Sonntag, 13. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr Einblicke in die Herstellung ihrer Waren. Aus Bayern beteiligen sich 37 Töpfereien, im Landkreis Kronach sind es die Werkstätten der Töpferei Burgstall und die Keramik-Malerin Syliva Reuter in Neuses. Mehr Infos auf www.tag-der-offenen-toepferei.de. red