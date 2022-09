Ist die Sanierung der B 303 wirklich notwendig? Andere Straßen seien in einem viel schlechteren Zustand als die Bundesstraße 303 zwischen Beikheim und Sonnefeld, meinte in Schneckenlohe ein Gemeinderat am Ende der Gemeinderatssitzung.

Tempo 30 auf der B 85

Dafür bekam er einige Zustimmung. Hingewiesen wurde zum Vergleich auf den schlimmen Zustand der Bundesstraße 85 in Kronach bei der Firma Voitländer, wo seit einiger Zeit deshalb sogar Tempo 30 gilt.

Zwischen Beikheim und Sonnefeld werden sogar die Leitplanken erneuert, denen nichts fehlte, warf ein Gemeinderat ein. „Wird hier Geld rausgeworfen?“, fragte schließlich ein anderer.

Für die Errichtung eines öffentlichen Bücherschranks in einer alten Telefonzelle lässt sich Schneckenlohe auf eine Warteliste setzen.

Das Landratsamt Kronach genehmigte zudem den Haushalt 2022.

Als „Probierbaum“ gekennzeichnete Obstbäume können von Bürgern abgeleert werden. Vom 9. September bis 11. September wird in Schneckenlohe Kirchweih gefeiert.

Kostenlose Erstberatung

Im Rahmen der Allianz B 303 plus ist eine kostenlose Erstbauberatung für Sanierungsmaßnahmen durch ein Ingenieurbüro möglich. rg