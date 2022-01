Die Bürgermeister der SPD-geführten Städte und Gemeinden im Landkreis Kronach hatten den neuen SPD-Bundestagsabgeordneten Jörg Nürnberger, der künftig den Landkreis betreuen wird, zu einem Antrittsbesuch in das Rathaus nach Ludwigsstadt eingeladen.

Der gastgebende Bürgermeister Timo Ehrhardt gab hierbei einen Einblick in verschiedene Projekte in der Region. Anschließend gingen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf die Situation in ihren Kommunen ein. Karin Ritter (Reichenbach) erntete für die Aussage, „die Ausgleichszahlungen für die ausgefallene Straßenausbaubeitragssatzung sind völlig unzureichend“, Kopfnicken aus der Runde. Auch der Wunsch nach einer Neuauflage der Förderoffensive Nordostbayern stieß auf allgemeine Zustimmung. Susanne Grebner (Wilhelmsthal) und Jörg Neubauer (Weißenbrunn) monierten ein fehlendes, ausreichendes Förderprogramm für Feuerwehrhäuser. In Schneckenlohe sieht Bürgermeister Knut Morgenroth den Lückenschluss des Steinachtal-Radwegs als wichtiges Vorhaben. Hierfür fehle es allerdings noch an Fördermöglichkeiten. red