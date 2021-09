Coronabedingt hat es mehr als ein halbes Jahr länger gedauert als geplant, aber am vergangenen Wochenende ermittelten am Haßlacher Weiher die Erwachsenen und die Jungangler ihre Könige für das Jahr 2021. Bei den Erwachsenen war die Teilnehmerzahl nicht so zahlreich wie erwartet, dafür waren am Sonntag fast alle Jugendlichen am Start. Bei den Erwachsenen darf Frank Buckreus die Königskette bis zum nächsten Königsangeln behalten, bei den Jugendlichen setzte sich Luca Thiel durch, der bereits im vorigen Jahr der Jugendkönig war. Bei den Erwachsenen konnte Herbert Fuhrmann den zweiten Platz erreichen, Dritter wurde Peter Föhrweißer, bei den Junganglern wurde Anton Schülner Zweiter. Der Vorsitzende Philipp Viering dankte allen Teilnehmern und gab bekannt, dass bereits am Sonntag, 10. Oktober, ab 8 Uhr das Abangeln am Haßlacher Weiher stattfindet. red