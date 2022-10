Sehnsüchtig erwartet die Kirchweihgesellschaft Buchbach den vierten Sonntag im Oktober. Denn da steht nach zwei eingeschränkten Jahren in Buchbach die Kirchweih im Mittelpunkt des Dorfgeschehens. Die jungen Damen und Herren haben vier Festtage mit einem reichhaltigen Programm geplant.

Die Rollen sind verteilt

Vom 21. bis 24. Oktober wird in Buchbach Trachtenkirchweih gefeiert. Die Vorbereitungen der Kirchweihgesellschaft dafür sind in vollem Gange. Während die Burschen mit Axt, Säge und Traktor im Wald unterwegs sind, um entsprechende Kirchweihbäumchen auszusuchen, bereiten die jungen Damen die Schleifchen zum Schmücken der Bäume vor und binden den Plan – also eher eine klassische Rollenverteilung.

Mitte der neunziger Jahre haben junge Menschen in Buchbach die Kirchweihtradition wieder aufleben lassen. In diesem Jahr haben sich vier Kellnerinnen und zehn Kirchweihpärchen unter der Leitung von Amy Weigelt und Paul Keim zusammengefunden, um den Brauch der Kirchweih fortzuführen.

Traditionsbewusst beginnt der Freitag ab 11.30 Uhr mit dem Schlachtschüsselessen, das vom SV Buchbach organisiert wird. Im Sportheim eröffnet man die Kirchweih mit der Schlachtschüssel, die es aber nur auf Vorbestellung gibt.

Gespannt darf man auf die Plattenparty mit „Fuck se schid“ ab 20.30 Uhr in der beheizten Pergola des SV Buchbach sein, mit der der Tanzreigen eingeläutet wird. Die Blaskapelle Buchbach beginnt die Kirchweihständerla am Kirchweihsamstag ab 8.30 Uhr. Sportlich kreuzt die SG des SV Buchbach mit dem TSV Neukenrotz III um 15 Uhr die Klingen. Im Kulturhaus steht der Abend ab 20 Uhr ganz im Zeichen des ersten Tanzabends, bei dem „Revolution“ für die musikalische Umrahmung sorgt. Die Blaskapelle Buchbach versorgt die Besucher mit Getränken und Speisen.

In der Sankt-Laurentius-Kirche in Buchbach wird der Sonntag um 10 Uhr wie gewohnt mit dem Festgottesdienst eingeläutet. Bei einem zünftigen Frühschoppen kann man sich die Zeit bis zum Trachtenumzug vertreiben. Die Blaskapelle Buchbach begleitet den Umzug um 13 Uhr, dem sich der Plantanz anschließt. Kaffee und Kuchen werden dann im Kulturhaus serviert.

Natürlich wird auch die Kirchweihrede wieder von den Gegebenheiten des Dorfgeschehens berichten. Ab 20 Uhr spielt die Band „Is doch woschd“ im Kulturhaus auf, zu deren Musik wieder das Tanzbein ausgiebig geschwungen werden darf.

Die Kirchweih klingt am Montag ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen im Sportheim Buchbach aus. Ab 12 Uhr wird Schaschlik serviert.

Dorfchronik wird vorgestellt

Im Rahmen der 800-Jahr-Feier von Buchbach wird am Sonntagnachmittag als besonderer Höhepunkt um 16 Uhr die Dorfchronik vorgestellt. Und wer vom Feiern noch nicht genug hat, der ist bereits jetzt zur Nachkirchweih am Freitag, 11. November, eingeladen. An diesem Abend wird die Spitzenband „2 for you“ für Unterhaltung sorgen. uzi