Schön ist sie geworden: die neue solitäre Tagespflege „Neue Schule Hirschfeld“, mit der der BRK-Kreisverband Kronach sein Dienstleistungsangebot im nördlichen Landkreis um ein weiteres Modul ergänzt. Im Erdgeschoss des neuen „Haus der Generationen“ werden bis zu 16 Senioren tagsüber unter der Woche in wohnlich-familiärer Atmosphäre gepflegt, betreut und gefördert, bevor sie sie abends in ihre Wohnung zurückkehren. Die attraktiven Räumlichkeiten mietet das BRK bei der Gemeinde Steinbach am Wald an, nachdem das ehemalige Schulgebäude eine Nutzungsänderung und Generalsanierung erfahren hatte.

„Ein großer Wunsch älterer Menschen ist es, solange wie möglich in der häuslichen Umgebung zu leben“, zeigt sich BRK-Kreisgeschäftsführer Roland Beierwaltes sicher. Um dem zu entsprechen sowie pflegende Angehörige zeitweise von ihrer anstrengenden Tätigkeit zu entlasten, bietet das BRK ein umfassendes pflegerisches Versorgungsnetzwerk. Mit der neuen Tagespflege möchte man Senioren auch ein Stück weit aus ihrer Einsamkeit herausholen, ihnen Abwechslung und soziale Kontakte ermöglichen.

Sie richtet sich an Menschen, die aufgrund von Alter oder Krankheit Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens benötigen oder wünschen. Das Raum- und Farbkonzept wurde besonders der Zielgruppe Demenzerkrankter angepasst. Im Zentrum steht der Aufenthaltsraum mit integriertem Küchenbereich, in dem der Großteil der Tagesaktivitäten wie gemeinsames Essen, Kochen, Basteln oder Veranstaltungen stattfinden. Die Hauptmahlzeiten werden vom BRK-Seniorenhaus Ludwigsstadt geliefert.

Das Wohnzimmer ist mit einer Kaminecke mit einzelnen Sesseln ausgestattet. Weitere Sessel, gemütliche Sofas und eine TV-Wohnwand finden sich in einem abgegrenzten Bereich. Ein abgetrennter Ruheraum mit Schlafsesseln und Pflegebetten bietet Rückzugsmöglichkeiten bzw. Gelegenheit zum Mittagsschlaf. Insgesamt investierte das BRK über 200.000 Euro in die Ausstattung.

Von einem anspruchsvollen Bauprojekt spricht Dorothea Dietrich vom Architekturbüro Detsch 3D. Das bereits rund 130 Jahre alte Gebäude, das bis 1968/69 als Schule genutzt worden war und zuletzt die Jugend beherbergte, musste komplett entkernt werden.

Wie die neue Leiterin der Tagespflege , Viola Förtsch, erläutert, wird die Tagespflege von Montag bis Freitag, jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet sein. Gestartet wird mit zunächst fünf Tagespflegegästen, um den Betrieb langsam anlaufen zu lassen. Es werden 16, bei erhöhtem Bedarf auch 18 Plätze angeboten. Die Senioren werden zu Hause abgeholt und zurückgebracht. hs