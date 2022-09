Seit Donnerstag gibt es eine weitere Attraktion im Ausstellungsraum des Freizeit- und Tourismuszentrums . Das Weißenbrunner Brauer- und Büttnermuseum macht mit historischen Werkzeugen und Gegenständen der Braukunst auf sich aufmerksam. Zudem gibt es Informationen über das Museum.

Die kleine Ausstellung ist somit neben den dargestellten Themen der Flößerei, des Holzes, der Bergwerksgeschichte und des Glases ein weiterer Mosaikstein für das im ersten Stock und im Außenbereich des Freizeitzentrums integrierte Schaufenster der Region. Die Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel freute sich, dass mit dieser Dauerausstellung auch Wissenswertes über die Braukunst vermittelt wird. Sie wies auf den attraktiven Standort direkt am Rennsteig und die unmittelbare Nähe zur Bier- und Burgenstraße hin. „Wir sind froh und dankbar, dass wir in Steinbach auf unsere Braukunst aufmerksam machen dürfen“, freute sich ihr Weißenbrunner Kollege Jörg Neubauer.

Der Vorsitzende des Fördervereins des Brauer- und Büttnermuseums Weißenbrunn, Karl-Heinz Krause, hat das Museum in Weißenbrunn mit aufgebaut. Er freut sich auf Besucher. Der Weg lohnt sich, sind Jörg Neubauer und Karl-Heinz Krause überzeugt.

So werden auch Attraktionen wie ein handbetriebener Flaschenfüller und eine Miniaturausgabe einer Sudpfannenhaube mit Rührwerk und Getriebe gezeigt. Auch bestehe die Möglichkeit, so Karl-Heinz Krause, an einem Braukurs teilzunehmen. vs