Was als kleines Projekt einer Handvoll Hundefreunde vor etwa 15 Jahren begonnen hat, ist mittlerweile ein stattlicher Verein mit rund 250 Mitgliedern, der in ganz Oberfranken aktiv ist und ein paar Außenposten in der Oberpfalz, in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und sogar in Österreich hat.

Die Rede ist von der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing, die mit ihrer Rettungshundestaffel und ihrem Therapiehundezentrum ihren Sitz in Kronach hat. Neben der Rettungshundearbeit bietet der Verein auch Heimat für alle Hundeliebhaber , die ihren Hund „nur“ artgerecht auslasten wollen. Mit der Ausbildung von zertifizierten Therapiebegleithunden und Schulbegleithunden, mit dem Engagement im Bereich der tiergestützten Leseförderung von Kindern und auch mit der Ausbildung von Assistenzhunden für Menschen mit Behinderung hat die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Mit dem „Netzwerk Hundesuche“ sucht sie nach vermissten Haustieren mit einer Erfolgsquote von über 90 Prozent.

Die Brauerei Hösl aus dem oberpfälzischen Mitterdeich ist auf das Engagement der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing aufmerksam geworden und unterstützt den Verein im Oktober durch eine Beteiligung am Umsatz. Manfred Burdich, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing zeigte sich begeistert: „Es ist alles andere als selbstverständlich, dass sich ein Unternehmen derart für Vereine und gemeinnützige Organisationen einsetzt.“ red