Gleich vierfachen Grund zum Feiern hatte dieser Tage der Brauchtumsverein „Alt Kronach “. So lebendig und bunt wie das Vereinsleben war auch die fröhliche Jubiläumsfeier. Tanz, Musik und Gesang aus fränkischer Überlieferung, Beiträge zur Stadtverschönerung sowie die Mitwirkung an traditionellen Festen im Jahreskreis: Seit 30 Jahren zeigen die rührigen Mitglieder von „Alt Kronach “ großes Engagement für die Pflege und den Erhalt von Brauchtum und Heimatkultur.

Das 30-jährige Bestehen war aber keineswegs das einzige Jubiläum , das der Brauchtumsverein heuer feiert. Hinzu kommen jeweils 25 Jahre Fahnenweihe sowie Vereinsheim „Zum Fröschbrunna“. Zudem singen die „Kronicher Maala“ in unterschiedlicher Zusammensetzung bereits seit 45 Jahren.

Der Brauchtumsverein hatte sich vor drei Jahrzehnten gegründet, um die Tracht, Tänze, Lieder, die Mundart und die Bräuche seiner oberfränkischen Heimat zu pflegen und zu bewahren. In dieser Zeit produzierte man CDs mit fränkischen Liedern, Mundartgeschichten und Musik. Man beteiligte sich an Veranstaltungen des Landkreises, der Stadt Kronach sowie des Bezirkes Oberfranken .

Ein Erlebnis in Berlin

Auch beim Historischen Stadtspektakel und bei „ Crana Historica “ ist der Verein seit der ersten Stunde mit seinen historischen Kinderspielen dabei und bereichert diese Veranstaltungen. Ein Erlebnis war auch eine Einladung zu einem Tanzfest im Berliner Stadtbezirk Charlottenburg, verbunden mit einem Besuch des Deutschen Bundestages .

Besondere Höhepunkte waren die Auszeichnung der „Kronicher Maala“ mit vorderen Plätzen beim „Arzberger Bergkristall“. Zudem wurde man mit dem Preis der Hanns-Seidel-Stiftung für besondere Verdienste für Volksmusik und Gesang bedacht. Seitens des Landesvereins für Heimatpflege erhielt man die höchste Förderung für die Anschaffung der Tracht.

Das Jubiläum der Fahnenweihe − mit dem darauf festgehaltenen Leitspruch „Der Heimat die Liebe, die Treue dem Brauch, so dachten die Alten, so denken wir auch“ , ist maßgeblich der Fahnenmutter Rita Hanna und Ludwig Reier zu verdanken, die damals deren Anschaffung ermöglichten. Seit 45 Jahren singen die „Kronicher Maala“ nun schon zusammen, davon drei noch aktive Sängerinnen von Anfang an.

Gottesdienst am Gründungsort

Gefeiert wurde das Vierfach-Jubiläum zunächst mit einem beeindruckenden Festgottesdienst in der Kronacher Kreuzbergkapelle. Hier bzw. in der Kreuzbergklause war der Verein auch 1992 gegründet worden. Zelebriert und vorher mit dem Jubelverein vorbereitet wurde die heilige Messe von Diözesanrat Sebastian Rauer, der eine beeindruckende Predigt − auf Wunsch der Mitglieder − in Mundart hielt. Die feierliche Ausgestaltung oblag der Stadtkapelle Teuschnitz, stimmungsvoll abgerundet von den „Kronicher Maala“.