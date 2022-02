Aufgrund der sich zuspitzenden Energiepreis-Problematik und der Krise der heimischen energieintensiven Unternehmen , aktuell ganz konkret die der Glasindustrie im Landkreis Kronach , wendet sich der oberfränkische Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig, energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion im Landtag, mit einem Brandbrief an Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck . „Die aktuelle Energiepreis-Explosion ist Gift für die mittelständisch geprägte Wirtschaft in unserem Land. Die Energiepreise sind für viele Unternehmen um ein Vielfaches gestiegen“, schreibt Ludwig. „Tausende Arbeitsplätze – allein in meiner Heimatregion Oberfranken – stehen dabei auf dem Spiel.“

Der Abgeordnete schreibt weiter: „Auch ich stehe vehement hinter den Forderungen der Unternehmen und sehe die Bundespolitik in der Pflicht, dringend Entlastung für Wirtschaft und Verbraucher zu schaffen.“ Ludwig fordert konkret die unverzügliche Abschaffung der EEG-Umlage, die Senkung der Stromsteuer, einen EU-weiten Energiestrompreis auf international wettbewerbsfähigem Niveau sowie einen Ausgleich für energiewendebedingte Strompreissteigerungen. „Ergänzend fordern meine Fraktion und ich eine Anpassung des Mehrwertsteuersatzes für Energie zu prüfen.“ red