Seit 17 Jahren veranstaltet die Sparkasse Kulmbach-Kronach im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur Finanzbildung das Planspiel Börse. Bei dem onlinebasierten Lernspiel handeln die Schüler in Teams mit 50.000 Euro fiktivem Spielkapital und Echtzeitkursen an der Börse Stuttgart . Kürzlich endete die viermonatige Spielphase, an der 366 Jungen und Mädchen aus elf Schulen in den Landkreisen Kulmbach und Kronach teilgenommen hatten.

„Als Sparkasse ist es uns ein großes Anliegen, die finanzielle Bildung der jungen Generation in unserem Geschäftsgebiet zu fördern und sie auf zukünftige Finanzentscheidungen vorzubereiten“, erklärte Vorstandsvorsitzender Harry Weiß bei der Abschlussveranstaltung.

Sein Vorstandskollege Steffen Potstada ergänzte: „Das Planspiel ist deshalb so wertvoll, weil die Jugendlichen sich im Wertpapiergeschäft realitätsnah, spielerisch und ohne Risiko ausprobieren können. Über Aktien und Fondlösungen zu investieren gewinnt insgesamt an Bedeutung – und damit können sie erste Erfahrungen sammeln.“

Als Anreiz gab es auch in diesem Jahr ein Preisgeld der Sparkasse über insgesamt 1000 Euro für die fünf erfolgreichsten Teams. Die Abschlussveranstaltung hatten die Börsenspiel-Betreuer Magdalena Kestel und Jonas Doppel organisiert.

Wertpapierspezialist Jonas Doppel gab einen Rückblick auf die Spielphase und relevante Börsenereignisse, damit die Teilnehmer die Entwicklung ihrer Aktien und die Spielergebnisse besser verstehen konnten. Unter dem Einfluss der Energiekrise, des Ukrainekriegs und der steigenden Inflation erlebten die Schüler eine interessante Börsenphase, in der der DAX um beachtliche 24,77 Prozent in die Höhe schoss.

Über ein Preisgeld freuten sich in diesem Jahr folgende Teams:

„Clareta“ vom Frankenwald-Gymnasium Kronach ; „Ekelgangster“ vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach ; „Big Boss“ von der Adalbert-Raps-Schule Kulmbach; „Kronicher M M K Investoren AG“ vom Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach und „Die Flaschen“ von der Lorenz-Kaim-Berufsschule. red