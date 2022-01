Im Zeitraum vom 25. bis 26. Januar entwendete ein unbekannter Täter in der Lucas-Cranach-Straße in Kronach einen aus Metall geflochtenen Blumenkorb. Dieser stand auf dem Gehweg vor einem Atelier. Der Entwendungsschaden wird mit 100 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 in Verbindung zu setzen. pol