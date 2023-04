Zum Frühlingsbeginn hatten sich die Kinder des kath. Kindergartens St. Marien in Steinwiesen zusammen mit ihren Erzieherinnen wieder eine Überraschung für die Patienten der Caritas-Sozialstation Steinwiesen ausgedacht. Dieses Jahr waren es selbstgebastelte Blumen in allen Farben, groß genug, um sie in eine Vase zu stellen und damit die Räume zu dekorieren und den Beschenkten eine Freude zu machen. Ein kleiner Spruch stand auch darauf, er macht Mut und bringt Zuversicht: „Blumen sollen am Wegrand stehen, Wünsche in Erfüllung gehen. Das Glück soll dich begleiten, heute und zu allen Zeiten.“

Und so stand auch in diesem Jahr die Leiterin der Caritas-Sozialstation Steinwiesen mit ihren Mitarbeiterinnen vor der Eingangstür und wartete auf die riesigen Kinderwagen, die von den Erzieherinnen Katrin, Silvia und Christine in den Hof gefahren werden. Es waren die Kleinsten aus der Krippe, der Bärenhöhle, die die Geschenke überbrachten.

Gebastelt haben alle Kinder, egal ob groß oder klein, und nun sollen damit die Männer und Frauen fröhlich gemacht werden, die von der Sozialstation betreut werden. Nicht nur sie freuten sich, sondern auch die Angehörigen und vor allem auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sozialstation, die den Patienten die Geschenke brachten. Die Leiterin Brigitte Wunder betonte, dass es eine tolle Idee ist, generationenübergreifend zu agieren. „Es sind die kleinen Freuden, die den Alltag leichter machen. Und dafür danken wir euch ganz herzlich“, lobte sie die Jungs und Mädels. sd