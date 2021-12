Auch in diesem Jahr stimmt sie wieder auf das Fest der Liebe ein, auf Weihnachten. Gemeint ist die große Außenkrippe, die beim Treppenaufgang der Stadt- und Pfarrkirche St. Thomas in Wallenfels steht. In der Freikrippe werden im Laufe der Advents- und Weihnachtszeit drei verschiedene Szenen dargestellt. Zurzeit kann man die Verkündigung an Maria bewundern. Das Besondere daran ist, dass sich im Hintergrund beim Blick durch das (angemalte) Fenster die Pfarrkirche St. Thomas erblicken lässt. Zu Weihnachten wird dann die Geburt zu sehen sein und später die Ankunft der Heiligen drei Könige.

Gerade vom Marktplatz aus hat man vor allem abends einen herrlichen Blick auf die beleuchtete Krippe, die den Betrachter einmal mehr auf die Ankunft von Gottes Sohn einstimmt. sd