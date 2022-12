„Mit den erworbenen Kenntnissen können die Teilnehmenden die Digitale Transformation in den Unternehmen, in denen sie tätig sind, aktiv vorantreiben. Dies ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, den die Unternehmen - allesamt in der Region Kronach ansässig – durch die nun erlangte Kompetenz ihrer Mitarbeiter gewonnen haben“, so der wissenschaftliche Leiter und stellvertretender Vorstand der Lucas-Cranach-Campus Stiftung, Tobias Bocklet, anlässlich der Zertifikatsübergabe des Weiterbildungskurses.

Tobias Bocklet lobte die Einstellung der Teilnehmer und stellte die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens heraus. Die Teilnehmer investierten über 10 Monate hinweg Freizeit und intensive Arbeit. Bildung sei immer ein Gewinn.

In Form eines berufsbegleitenden Zertifikatslehrgangs haben sich die Teilnehmenden in fünf Themenbereichen vertiefende Kenntnisse zum Thema Digitalisierung angeeignet.

Der Lehrgang startete im November 2021 mit einem Digitalen Bootcamp, gefolgt von den Themenbereichen Innovationsmanagement, Organisationsentwicklung , digitale Führung und Kollaboration sowie Innovationsmarketing und ist Bestandteil des Projektes KI-Hub Kronach .

Zur Durchführung der KI-Projekte besuchte Professor Bocklet mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden regionale Firmen, um gemeinsam Konzepte zu erarbeiten und anschließend KI-Prototypen zu entwickeln.

Das Thema Weiterbildung als dritte Säule des Projektes konnte durch Einbezug der Ohm Professional School, dem Weiterbildungsinstitut der TH Nürnberg, realisiert werden. red