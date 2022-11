Das Anwesen Rennsteigstraße 16 wird saniert und erhält einen Anbau. Dabei entstehen unter anderem ein Biker-Hotel und ein Tagescafé. In der Gemeinderatssitzung stellten die Planer Oliver See und André Weber die aktuellen Entwicklungen vor.

Vorgesehen sind 13 quer zur Rennsteigstraße angelegte Parkplätze. Diese sollen, so André Weber vom Ingenieurbüro Weber aus Stadtsteinach, eine Deckschicht in Form einer losen, kiesartigen Oberfläche erhalten. Parallel hierzu wird ein Kräuterhügel entstehen. Die Zufahrt ist auch für die Feuerwehr gedacht. Kurz vor der Terrasse wird ein Stellpatz mit einer gepflasterten Fläche angelegt. Dort besteht die Möglichkeit, 14 Carports zu montieren. Richtung Süden findet sich die vorgeschriebene Stellfläche mit Wendehammer für die Feuerwehr. Im Außenbereich der Caféteria sollen Keramikplatten verlegt werden. Als Absturzsicherung zum 1,5 Meter tiefer liegenden Garten dient eine Aufschüttung staffelartiger Gabionen. Über eine Treppe mit Blockstufen gelangt man von der Terrasse in den unteren Bereich – so zum öffentlichen WC oder Spielplatz. Das Gelände wird komplett ebenerdig und barrierefrei gestaltet.

Suche nach Einsparpotenzialen

Nach derzeitigem Stand belaufen sich die Kosten für die Außenanlagen auf netto 466.000 Euro . Ein großer Posten ist der Rasen mit geschätzten 127.000 Euro für die 4230 Quadratmeter große Grünfläche. Dort will man eine günstigere Lösung erarbeiten. Weitere Einsparmöglichkeiten ergeben sich bei den Gabionen. Die hierfür aus optischen Gründen vorgesehene Füllung mit Schiefer schlägt mit rund 60.000 Euro zu Buche. Bei einer alternativen Abraum-Füllung könnte man etwa 20.000 Euro einsparen.

Peter Dressel (BLR) erachtete die Form der Park- beziehungsweise Stellplätze als unpraktisch, da man diese im 90-Grad-Winkel anfahren müsse. Wie Oliver See vom gleichnamigen Architekturbüro aus Wickendorf erklärte, habe man sich hierfür aus Platzersparnis entschieden.

See gab zudem einen aktuellen Überblick. Am Montag beginnt die Firma Fischbach mit den Dacharbeiten. „Ein Drittel der Dachfläche ist kaputt. Eine Reparatur würde mehr kosten als ein komplett neues Dach“, erläuterte er. Die Fenster sind derzeit in Konstruktion. Das Innenmauerwerk ist fast fertig. Leider hake es momentan am Stahlbau. „Es ist derzeit einfach kein Stahlbauer zu bekommen“, bedauerte er. Im Obergeschoss wurde der Trockenestrich eingebracht, so dass die Rohbauer weiterarbeiten können. Der Hinterbau wurde bereits komplett weggerissen. „Auf der Baustelle könnten derzeit locker zehn Mann arbeiten, ohne sich zu stören“, verdeutlichte der Planer. Aufgrund weiterer Baustellen der Firmen, seien aber leider nicht so viele Arbeiter verfügbar.

Vorgesehen für die Inneneinrichtung sind regionstypische Materialien. Die Zimmer möchte man schlicht und einfach, aber qualitätvoll halten. Dies gelte auch für die Gemeinschaftsunterkunft im Obergeschoss. Abgeklärt werden müssen noch eventuelle Fördermöglichkeiten für die Innenausstattung.

Die Kostensteigerungen hätten sich anfangs noch im Rahmen bewegt; beim Abbruch habe man sogar rund 30.000 Euro unter der Schätzung gelegen. Insgesamt liege man derzeit bei einer Auftragsvergabe von 900.000 Euro rund 60.000 Euro über den Schätzkosten.

Beim Ausbau der Gewerke gehe es, so der Architekt, nunmehr rund. Der Bausektor spiele verrückt, die Stundenlöhne stiegen stündlich „wie auf einem Fieberthermometer“. Wo man letztlich landen werde, sei nicht vorherzusagen. Man müsse von Ausschreibung zu Ausschreibung denken. Insgesamt seien der Regierung Baukosten von 2,9 Millionen Euro gemeldet worden. Für die auf dem Dach angedachte Photovoltaik-Anlage müsse die Gemeinde erst einmal in die Vorfinanzierung gehen. Die Kosten von brutto 116.000 Euro würden sich aber aufgrund des Ertrags zügig amortisieren.

Alles unter die Lupe nehmen

Für Kostensenkungen wird man über den Winter gemeinsam nochmals alle Positionen unter die Lupe nehmen. Einsparpotenzial sah See bei der Außenfassade. So könnte man anstelle der kostenintensiven, mit 160.000 Euro veranschlagten Holzfassade einen einfachen Putz nutzen.

See appellierte, möglichst zeitnah die Pächtersuche voranzubringen. „Wir planen alles wunderbar. Aber die Pächter denken im Ablauf vielleicht ganz anders“, verdeutlichte er, Interessenten bei den Planungen mit einzubeziehen.