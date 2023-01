Für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 findet wieder die Wahl der Jugendschöffen statt. Zuständig für die Aufstellung der Vorschlagslisten ist der Jugendhilfeausschuss. Der Präsident des Landgerichts Coburg hat das Jugendamt aufgefordert, Personen vorzuschlagen, aus denen dann – nach Beratung im Jugendhilfeausschuss – durch einen beim jeweils zuständigen Amtsgericht gebildeten Wahlausschuss eine Auswahl erfolgen wird. Jugendschöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den Strafkammern des Landgerichts. Sie stehen grundsätzlich gleichberechtigt neben den Berufsrichtern.

Das verantwortungsvolle Amt eines Jugendschöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche Eignung. Es kann nur von Bürgerinnen und Bürgern mit der deutschen Staatsangehörigkeit ausgeübt werden, welche die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Es besteht die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des Jugendschöffen zu bewerben oder andere geeignete Personen vorzuschlagen.

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die im Landkreis Kronach wohnen und am 1. Januar des Wahljahres zwischen 25 und 69 Jahre alt sein werden.

Hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richterinnen und Richter, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, Bewährungshelferinnen und -helfer etc.) sowie Religionsdienerinnen und -diener sollen nicht gewählt werden.

Interessenten am Schöffenamt finden Informationen auf den Webseiten der Landesverbände der Deutschen Vereinigung für Schöffinnen und Schöffen oder auf den Seiten des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz. Vorschläge können bis zum 30. Januar 2023 schriftlich im Landratsamt Kronach , Kreisjugendamt Kronach , Güterstraße 18, 96317 Kronach , abgegeben oder per E-Mail an folgende Adresse eingereicht werden: stefan.schramm@lra-kc.bayern.de red