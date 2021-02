Eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall in der Industriestraße erhielt die Kronachrer Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein Ford-Fahrer aus dem Landkreis Kronach auf einen an der Einmündung zur B 85 wartenden Citroën hinten aufgefahren. Dabei entstand lediglich minimaler Schaden an der Frontstoßstange des Ford. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte die aufnehmende Polizeistreife jedoch deutlichen Alkoholgeruch bei dem 48-jährigen Ford-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Der Beschuldigte musste mit zur Blutprobe, sein Führerschein wurde sichergestellt. pol