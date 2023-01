Am späten Samstagnachmittag beobachtete ein Zeuge einen grauen Dacia Duster, der gegen den Gartenzaun seines Nachbarn stieß und Sachschaden verursachte. Im Anschluss entfernte sich der Pkw-Fahrer, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von geschätzt mehreren Hundert Euro zu kümmern. Da sich der Zeuge das Kennzeichen des Fahrzeuges notierte, konnten die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Kronach den Flüchtigen rasch ergreifen. Dieser wies bei seiner Kontrolle einen Alkoholwert von 1,16 Promille auf. Eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines waren daher obligatorisch. Der 57-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Crash im Kreuzungsbereich

Bei einem Abbiegemanöver von der Stöhrstraße stadtauswärts nach links in die Kaulangerstraße stieß am Samstagabend der Wagen eines 20-jähriger BMW-Fahrers mit dem VW einer entgegenkommenden 47-Jährigen zusammen. Dabei entstand an beiden Autos erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Beifahrerin des Unfallverursachers zog sich zudem leichte Verletzungen zu, und es erfolgte eine medizinische Versorgung vor Ort. Ein Abschleppdienst besorgte die Bergung der Unfallfahrzeuge. pi