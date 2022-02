Ein Radfahrer geriet am Samstag gegen 22.15 Uhr in der Seelmannstraße ins Visier einer Polizeistreife. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Radler nach Alkohol roch. Eine Überprüfung am Alkomaten erbachte das stolze Ergebnis von 1,7 Promille. Damit lag er über der festgesetzten Promillegrenze von 1,6 Promille für Radfahrer . Eine Blutentnahme und Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr waren die Folgen.