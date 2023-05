Am Wochenende nach Christi Himmelfahrt (20. und 21. Mai) wallten die Steinwiesener wieder nach Marienweiher. Die Wallfahrer, die von einer großen Gruppe Musikanten begleitet wurde, verabschiedete Pfarrer Reis am Samstag um 7 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Marien Steinwiesen . Am Sonntag fand um 7 Uhr in Marienweiher die heilige Messe für die Steinwiesener Wallfahrer statt, anschließend machte man sich wieder auf den Heimweg. Pfarrer Reis empfing die Wallfahrer mit seinen Ministranten am Fuße des Rollenbergs und begleitete sie bis zur Kirche, wo bereits viele Daheimgebliebene die Gruppe um Organisator und Anführer Michael Rüger erwarteten. Pfarrer Reis und Andreas Müller dankten Michael Rüger. Ohne seinen Einsatz und die von ihm getroffenen Vorbereitungen wäre die Durchführung der Marienweiher-Wallfahrt nicht möglich.

Mit dem Abschlusslied „Da knie ich, Maria, vor deinem Bild“ wurden nochmals alle Gedanken und Sorgen, die die Wallfahrer auf dem Weg begleitet haben, der Muttergottes anvertraut. red