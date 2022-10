Am Dienstag, 25. Oktober, um 18.30 Uhr bietet das KoBE im Landkreis Kronach in Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung ein Online-Seminar unter dem Titel „Work-Life 4.0 – Wie der Dreiklang von Beruf , Familie und Ehrenamt gelingt“ an. Alle kennen die Herausforderungen, damit die Vereinbarkeit von Alltagsleben, Familie, Beruf und Freizeit gelingt. Wie soll man da noch ein Ehrenamt , ein freiwilliges Engagement unterbringen? Das Schulungsprogramm „Fit fürs Ehrenamt “ für Vereine und ehrenamtliche Organisationen widmet sich genau diesem Thema. Prof. Isabell M. Welpe von der TU München spricht darüber, wie die Zukunft von Arbeit und Zusammenarbeit in öffentlichen Organisationen und Vereinen aussehen kann. Wie kann bzw. sollte so ein Zusammenspiel von Beruf und freiwilligem Engagement funktionieren, damit niemand auf der Strecke bleibt?

Durch die besonderen Gegebenheiten der letzten Jahre sind viele Aktive in den Vereinen an ihre Grenzen gestoßen. Die Seminarreihe möchte mit ihren Themen nicht nur die harten Vereinsfakten bedienen, sondern auch mit diesem „soften“ Thema auf die Bedürfnisse und Belange der Engagierten eingehen. Die Anmeldung mit E-Mail-Adresse (Zusendung Zugangslink) erfolgt unter kobe-kronach.de, E-Mail: kobe-kc@kronachcreativ.de, Tel. 09261-670933-3/ -0. Das Online-Seminar am 25. Oktober um 18.30 Uhr findet über Webex statt. Die Teilnahme ist kostenlos. red