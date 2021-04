Die winterlichen Straßenverhältnisse am Dienstag wurden auch einem Pkw-Fahrer in Wilhelmsthal zum Verhängnis. Dieser befuhr gegen 8 Uhr die Gebrüder-Leisner-Straße bergabwärts, als er aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einen Gartenzaun rutschte. Der Sachschaden beläuft sich hier auf circa 400 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Weil die Straße vom vorausgegangenen Unfall blockiert war, musste ein weiterer Fahrzeugführer seinen Pkw anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines Schneeräumfahrzeugs konnte sein Gefährt aufgrund der Straßenverhältnisse nicht mehr anhalten und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Hier entstand ein Schaden von circa 7700 Euro. Auch hier gab es glücklicherweise keine Verletzten.