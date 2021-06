Fast neun Jahre ist Pater Jan Poja schon als Pfarradministrator in der Pfarrei Wallenfels tätig. In dieser Zeit hat er seine Gemeindemitglieder fest ins Herz geschlossen – und umgekehrt. Nun feierte er seinen 60. Geburtstag.

Aufgrund der gelockerten Infektionsschutzmaßnahmen war es Pater Jan Poja möglich, seinen Geburtstag mit einem kleinen Stehempfang am späten Nachmittag unter freiem Himmel vor der Stadt- und Pfarrkirche St. Thomas mit einigen Gratulanten zu feiern. Das sei schon ein großes Geschenk, freute sich der Priester .

In „normalen Zeiten“ wäre der Kirchenvorplatz sicher aus allen Nähten geplatzt, doch so kamen die Gratulanten sozusagen in Vertretung der vielen Gemeindemitglieder. Kirchenpflegerin Isabella Leipold wünschte dem Jubilar im Namen der Pfarrei alles erdenklich Gute sowie noch viele Jahre segensreichen Wirkens als Pfarrer . Den Glückwünschen schloss sich PGR-Vorsitzender Jan Regel an und überreichte im Namen von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung ein Präsent für den Pfarrgarten. Geschenke für den passionierten Gärtner hatten die Ministranten mitgebracht. Stellvertretend gratulierte „Mini-Papa“ Werner Stumpf und bedankte sich für das gute Miteinander.

Aus Teuschnitz angereist war der leitende Pfarrer des Seelsorgebereiches, Detlef Pötzl. Dieser übermittelte die Glückwünsche des ganzen Teams und überreichte ein Präsent im Namen der Mitbrüder.

Nicht nur die kirchlichen Gremien und Ministranten gratulierten, sondern auch Bürgermeister Jens Korn wünschte von Herzen alles Gute und betonte das gute persönliche Verhältnis. Nachdem es während des Open-Air-Gottesdienstes zum Flurumgang einen Wolkenbruch gegeben hatte, überreichte das Stadtoberhaupt Pater Jan mit einem Augenzwinkern zusätzlich zum eigentlichen Präsent noch einen Regenschirm.

Jan Poja wurde 1961 in Osiek in Polen geboren. Nach mehreren Stationen in Nordrhein-Westfahlen kam er 2008 als Pfarradministrator in Zeyern-Friesen-Oberrodach an. Seit 2012 ist er Pfarradministrator in der Pfarrei Wallenfels . sd