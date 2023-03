Einer der Haupttagesordnungspunkte der Jahreshauptversammlung des Bezirks Frankenwald/Obermain sowie des Kreisverbandes Kronach der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) im Pfarrheim in Steinwiesen war die diesjährige Landesfriedenswallfahrt in Marienweiher. Der Musikverein Steinwiesen umrahmte den Einzug der Bezirks- und Kreisstandarten sowie der Ortsvereinsfahne und die Totenehrung musikalisch.

Die 13. BKV-Landesfriedenswallfahrt, die in diesem Jahr am 16. Juli in Marienweiher stattfindet, wirft schon jetzt ihre Schatten weit voraus. Bei der Wallfahrt werden Mitglieder des BKV aus ganz Bayern den Weg in den Marienort finden. Bereits 2015 und 2011 war man bei der Gottesmutter und damals wie heute ist der Kreisverband Stadtsteinach mit Hermann Dörfler von der Soldatenkameradschaft Tannenwirtshaus als Cheforganisator Ausrichter der Veranstaltung. Etwa 1,3 Kilometer lang wird die Strecke von Marktleugast bis nach Marienweiher in die Basilika sein. Man gedenkt dabei der Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege sowie der Soldaten der Bundeswehr . Besonders werde man für den Frieden in Europa und in der Welt beten.

Diese Landeswallfahrt ist dem im letzten Jahr plötzlich verstorbenen Ehrenpräsidenten Hans Schiener gewidmet. Nach dem Wallfahrtsgottesdienst, dem Totengedenken und Ehrensalut findet das gemeinsame Mittagessen in der Frankenwaldhalle in Grafengehaig statt. Es werden mindestens 500 Teilnehmer erwartet. „Wir wollen mit dieser Wallfahrt wieder ein überzeugendes Bekenntnis zum Frieden in der Welt ablegen“, betonte Gottfried Betz, Kreis- und Bezirksvorsitzender und stellvertretender Präsident des BKV Bayern.

Weitere Termine für 2023

Kreis- und Bezirksvorsitzender Gottfried Betz gab noch einige Termine für 2023 bekannt. So werde man den BKV am 1. April bei der „Mitmachbörse“ für bürgerschaftliches Engagement in Kronach mit einem Stand vorstellen. Am 7. Mai findet die Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen statt und am 2. September nach Neuengrün. Am 17. Juni ist der Tag der Bundeswehr in Veitshöchheim, hier könne bei Bedarf ein Bus eingesetzt werden.

Betz hatte auch bereits für 2024 etwas zu verkünden, dann wird der Bayerische Kriegerbund, das ist der Vorgänger des BKV bzw. BSB, 150 Jahre alt. Dieses Jubiläum soll eventuell beim Kriegerfest in Thierhaupten im Schwäbischen gefeiert werden. Die Landesfriedenswallfahrt 2025 wird in Biberbach stattfinden.

Rückblickend hob der Kreis- und Bezirksvorsitzende Gottfried Betz den Zapfenstreich und den Festzug der SK Wallenfels im Juli 2022 heraus. Ein Highlight war außerdem 25 Jahre Kreisstandarte in Hesselbach. sd