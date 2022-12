Die SMV am Kaspar-Zeuß-Gymnasium ist sich einig, dass sie aktiv etwas für den Klima- und Naturschutz unternehmen will. Vor allem mit dem täglichen Einkaufsverhalten kann man viel steuern und ändern. Nicht nur deshalb steht der Weihnachtsbasar unter dem Motto „Nachhaltigkeit“.

Als die drei Schülersprecher Elina Koch (10 a), Max Rau (10 c) und Diego Diaz Rodriguez (Q11) mit der Schulleiterin Claudia Metzner die Organisation des Weihnachtsbasars besprachen, stand auch die Frage nach einem Motto im Raum. Wie selbstverständlich schlug Diego „Nachhaltigkeit“ als Leitthema vor, das dann die weiteren Planungen bestimmte.

Mit im Boot war ab da auch die Umweltbeauftragte der Schule, Andrea Wittmann. „Ich hatte gleich viele Ideen im Kopf, die man da umsetzen könnte. Ein wichtiges Anliegen der Schülerinnen und Schüler ist seit Längerem bereits ein Second-Hand-Basar“, erklärt Andrea Wittmann. „Viele kennen sich in der Textilindustrie nicht aus. Dass Berge von alten Kleidungsstücken in der Wüste liegen, weiß kaum jemand. Aber dagegen muss etwas unternommen werden. Fast Fashion ist alles andere als nachhaltig.“

Schulfamilie spendete Textilien

Nach einem Aufruf an die Schulfamilie, gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kleidung zu spenden, sortierte die AG Weihnachten der SMV zahlreiche T-Shirts, Pullover und Hosen nach Größen. Doch es blieb nicht nur bei Textilien der Schülerinnen und Schüler . Schülersprecherin Elina Koch fragte bei Raphaela Kotschenreuther, Inhaberin der Boutique „Trendique“ in Kronach und ehemalige KZGlerin, nach Kleiderspenden . „Ich kenne Raphaela aus Besuchen in ihrem Geschäft und von ihren Veranstaltungen in Kronach . Dann hatte Frau Wittmann die Idee, Kronacher Geschäftsleute einzubinden, also habe ich bei ihr nachgefragt, was überhaupt mit Kleidungsstücken passiert, die sie nicht mehr verkaufen kann. Und sie hat gleich zugesichert, uns etwas zu spenden!“

Zusammen mit der Schülerschaft des KZG und der „Trendique“ konnte ein vielfältiges Angebot an Kleidung am Weihnachtsbasar präsentiert werden. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Möglichkeit, noch gut erhaltene Teile für kleines Geld zu erwerben. „Von der Skihose bis zum Sommerkleid war eigentlich alles dabei. Und es waren richtig schöne Teile, die alle noch gut erhalten waren“, zeigte sich Elina begeistert. Kleidung, die nicht verkauft werden konnte, bringt das KZG der BRK-Kleiderkammer.

Weitere Angebote des Weihnachtsbasars waren ein Spielzeugbasar mit gebrauchten Spielen, Puzzles und Büchern oder eine Kaffeebar mit fair produziertem und gehandeltem Kaffee. Zusätzlich konnten die Besucherinnen und Besucher alte T-Shirts oder Baumwolltaschen bedrucken und dadurch „upcyclen“ und weiterverwenden.

Der Erlös des Weihnachtsbasars wird wie jedes Jahr gespendet. Während mit einem kleinen Teil das Patenkind des KZG in Timor-Leste unterstützt wird, geht etwa eine Hälfte an die Waldbauernvereinigung Kronach-Rothenkirchen e.V. und der Rest an Survival International. Die Waldbauernvereinigung unterstützt nicht nur Waldbesitzer im Frankenwald bei ihrer Arbeit, sondern möchte mit dem gespendeten Geld der Schule im neuen Jahr eine Pflanzaktion zur Aufforstung mit den Schülerinnen und Schülern starten. Survival International setzt sich für den Erhalt und Schutz des Amazonas-Regenwalds sowie der dort lebenden indigenen Völker ein. red