Am Freitag gegen 13 Uhr wollte eine 30-jährige Frau mit ihrem VW Up vom Glashüttenplatz in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße 2209 einbiegen. Dabei übersah sie eine 22-jährige Frau, die dort mit ihrem Toyota Verso in Richtung Alexanderhütte unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7500 Euro.