Am Dienstag kurz nach 7 Uhr befuhr der Fahrer eines BMW die Obere Ziegelangerstraße bergab in Richtung Kronach . In einer scharfen Rechtskurve geriet der Fahrer aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug . Glücklicherweise blieben alle an dem Unfall Beteiligten unverletzt. Allerdings entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro.