Zum Jahr der Orgel und zum 125-jährigen Orgeljubiläum fand in der gut besuchten Marienkirche in Burkersdorf ein Konzert statt. Organist Markus Blomenhofer spielte eindrucksvoll und einfühlsam Werke von Johann Sebastian Bach , Claude-Benigne Balbastre, Jacques Nicolas Lemmens, Sigfried Karg-Elert, Caesar Frank und Noel Rawsthorne. Pfarrer Reinhold König bedankte sich bei ihm für sein bewundernswertes Engagement in der Kirchenmusik in Burkersdorf und überreichte ihm ein kleines Geschenk. red