Bei der Jahreshauptversammlung der Original Reichenbacher Blasmusik (ORB) wusste Vorsitzender Daniel Grüdl durchwegs Positives zu verkünden. Nach zweijähriger Corona-Pause startete die ORB wieder voll durch.

Musiker haben Zuwachs

So konnten die Musiker um Dirigent Klaus Schnappauf zum Beispiel zum Kreismusikfest in Nordhalben, zum Bürgerfest in Hirschfeld, beim Bergmannstag Lehesten, in Kronach auf der Seebühne und nicht zuletzt zum Kronacher Freischießen in gewohnter Weise aufspielen. Ebenso wurden alle kirchlichen Veranstaltungen wie Kommunion, Fronleichnam und Pfarrfest musikalisch umrahmt. Nicht fehlen durften auch die Silvesterständchen, bei denen das Orchester durch ganz Reichenbach zog, um musikalisch das neue Jahr einzuleiten.

Sehr erfreut zeigte sich Vorsitzender Grüdl über zwei Neuaufnahmen in den Reihen der ORB. So kommt mit Annika Rebhan eine junge Klarinettistin (mit D2-Abzeichen) nach Reichenbach , um den Holzsatz zu verstärken. Mit Matthias Schülein hingegen kommt ein Technikfuchs zu den Musikern , der schon einige Jahre lang die ORB am Mischpult aussteuert und – dank seines ausgezeichneten Musikverstandes – immer den perfekten Sound abmischt. Auch für die kommende Musiksaison ist der Termin-Plan der ORB wieder gut gefüllt.

Zwei bedeutende Jubiläen

Die Original Reichenbacher Blasmusik feiert demnächst 60-jähriges und der Bergarbeiter Unterstützungsverein Reichenbach (BAUV) sein 120-jähriges Bestehen. Das Ganze wird zu Pfingsten am 27. und 28. Mai dieses Jahres gebührend gefeiert. Dazu wird es ein Kreismusikfest – verbunden mit einem Kultur- und Ehrungsabend – geben.

Zur großen Jubiläumsfeier laufen schon umfangreiche Vorbereitungen der ORB und des BAUV Reichenbach , vertreten durch Kulturattaché Reinhard Hertel und Vorsitzende Diana Heinz.

Zwei Geburtstagskinder

70 Jahre wurde Dirigent Klaus Schnappauf. Als ausgebildeter Musiklehrer ist er nun schon seit über 40 Jahren Dirigent der Original Reichenbacher Blasmusik und kennt somit alle Musiker in- und auswendig.

80 Jahre alt wird hingegen Günter Hoderlein (genannt „Schnipper“), einziges noch aktives Ehrenmitglied im Verein. Er spielt noch aktiv die Posaune und kümmert sich um den ordnungsgemäßen Zustand des Probenraumes. hs