Folgenden Bauanträgen wurde bei der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Marktgemeinderates Pressig gemeindliches Einvernehmen erteilt: Wohnmobilgarage mit Abstellraum in Rothenkirchen. Nutzungsänderung eines Ladengeschäftes zu Kindergartenausweichquartier in Rothenkirchen. Neubau eines Umkleide- Pavillons mit Toilette für Menschen mit Behinderung sowie Duschen für das Naturbad in Rothenkirchen. Nutzungsänderung einer Arztpraxis in zwei Wohnungen in Pressig . Nutzungsänderung des Kindergartens Pressig mit Kinderkrippe . An- und Umbau von WC- Anlagen, Dacherneuerung über Garage der alten Schule in Förtschendorf sowie Einbau einer Heizungs- und Abgasanlage und Anbau einer Rampe für Menschen mit Behinderung. eh