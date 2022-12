„Adeste Fideles“ – das seit Mitte des 18. Jahrhunderts überlieferte Weihnachtslied mit dem im Refrain eingängig wiederholten Aufruf an alle Gläubigen, nach Bethlehem zu gehen, um Jesus Christus anzubeten, bildete den Auftakt der „Musikalischen Stund’“ in Steinberg . Während das Orchester des Musikvereins Steinberg seit rund vier Jahrzehnten üblicherweise ein großes Weihnachtskonzert in der festlich geschmückten Kronachtalhalle hält, hatte man sich heuer für diesen kleineren, aber besonders stimmungsvollen Rahmen in der Pfarrkirche St. Pankratius entschieden.

„Ich hoffe, dass das von unseren Musikern selbst zusammengestellte Programm etwas Ruhe und Besinnung bringt“, wünschte sich Vorsitzende Andrea Baierlipp. Das bekannte Strophenlied war dabei beileibe nicht die einzige Kostbarkeit, die die Aktiven aus ihrer „Schatztruhe“ zauberten. Im Altarraum boten sie unter präziser Leitung ihres Dirigenten Valery Evmerov ein zu Herzen gehendes Programm. Adventliches Liedgut und getragene Stücke füllten das Gotteshaus mit der frohen weihnachtlichen Botschaft.

Zum Klingen kamen wunderbare Stücke wie die ergreifende Anti-Kriegs-Ballade „Leningrad“, das fröhliche Weihnachtslied „Mary’s boy child“, das eindringliche „Von guten Mächten“ des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer oder der flotte spanische Ohrwurm „Feliz Navidad“. Für den langanhaltenden Applaus wurde das Publikum mit dem Klassiker „O du fröhliche“ als Zugabe belohnt.

Im Anschluss waren alle Besucher noch zu weihnachtlichen Leckereien und Bratwürsten eingeladen. hs