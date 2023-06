Naturschutz und Freizeiterlebnis kombinieren? Kein Problem. Dafür gibt es die „Bärwurztour Tettau am Grünen Band“. Nun wurde sie offiziell präsentiert. Die Tour ist ein Ergebnis des Projekts „Bärwurzwiesen und Bärwurzweiden im Naturpark Frankenwald“.

„Bärwurzwiesen sind in unserem Frankenwald eine besondere Attraktion. Sie kommen auf den heimischen Schieferböden vor und sind hier ein Hotspot der Biodiversität“, erklärt Dietrich Förster von der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken, der das Projekt gemeinsam mit Christine Neubauer verantwortet. „Im Rahmen unseres Projektes ,Bärwurzwiesen und Bärwurzweiden im Naturpark Frankenwald‘ bieten wir in einigen Regionen mit Rundtouren Besuchern die Möglichkeit, dieses blütenreiche Grünland zu erleben. Jede Tour hat dabei mindestens eine besondere, weitere Attraktion. In Tettau beispielsweise das ideal beweidete Grüne Band“, so Förster weiter.

Perspektive für Landwirte

Christine Neubauer unterstreicht, dass ein Ziel des Projekts sei, verschiedenen Landwirten eine Perspektive für eine alternative Einnahmequelle zu ermöglichen. Sie nennt als Beispiel die Gewinnung von Saatgut. Die autochthone (gebietseigene) Ansaat und die naturnahe Begrünung seien ein wichtiger Bestandteil der naturverträglichen Pflege von Bärwurzwiesen. Auf diese Weise könne der Bestand nicht nur geschützt, sondern auch erweitert werden. Dies soll innerhalb des Projektes durch Saatgutgewinnung und Mahdgutübertragungen erreicht werden. Für beide Verfahren gelte es, geeignete Grünland-Spenderflächen zu identifizieren und lokale Landwirte sowie zertifizierte Unternehmen zu unterstützen. „Ein weiterer Landwirt hat sich schon zertifizieren lassen.“

Zudem soll die extensive Beweidung von Flächen gefördert werden. Die Bärwurzweiden sollen unter dem Gesichtspunkt „ Artenvielfalt zum Erhalt von Insektenlebensräumen“ vor allem als Basis für Nahrungshabitate verschiedener Vogel- und Fledermausarten, Reptilien und Amphibien dienen. Außerdem könnten so Bergmähwiesen, Borstgrasrasen und halboffene Grünlandstrukturen in unwegsamem Gelände erhalten werden. Es gebe ein Beratungsangebot für landwirtschaftliche Betriebe bei der Umstellung auf eine naturverträgliche und insektenfreundliche Landwirtschaft.

Ralf Kirchner, stellvertretender Geschäftsführer des Naturparks Thüringer Wald , weist darauf hin, dass der Bestand an Bärwurz im Frankenwald oder Thüringer Wald keine Selbstverständlichkeit sei, sondern das Ergebnis von professioneller Arbeit. Die Bärwurz sei eine besondere Pflanze. Bürgermeister Peter Ebertsch freut sich über die Tour: „Der Markt Tettau ist doppelter Genussort. Die größten Bärwurzvorkommen in Bayern gibt es unter anderem bei uns. Mit dem Weg kann man Genuss, Geschichte und Natur ein Einklang bringen.“