Ein Autofahrer nahm am Donnerstagvormittag, als er auf den Parkplatz der Festhalle einbiegen wollte, einen entgegenkommenden und bevorrechtigten Leichtkraftradfahrer nicht wahr. Auto und Motorrad stießen zusammen, berichtet die Polizei Ludwigsstadt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Der 16-jährige Kraftradfahrer hatte leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. pol