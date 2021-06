Am Donnerstagabend fahndeten Polizeikräfte aus Schleiz/Thüringen in ihrem Bereich nach einem unterschlagenen Mercedes Sprinter. Das Auto konnte von einem Polizisten aus Ludwigsstadt auf der Heimfahrt in Reichenbach festgestellt werden. Dieser informierte weitere Kräfte, welche den 33-jährigen Täter festnehmen und den Sprinter sicherstellen konnten. Bei der Überprüfung des Täters stellten die Beamten fest, dass er stark alkoholisiert war. Noch vor Ort wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich wegen Unterschlagung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.