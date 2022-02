In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, auf Mittwoch, 6 Uhr, parkte ein Autofahrer seinen VW Golf in der Pfählangerstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr das Auto an und beschädigte es auf der Fahrerseite. Dann flüchtete er. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. pol