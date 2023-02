Die Veteranen- und Soldatenkameradschaft (VSK) Hesselbach hat verdiente Mitglieder ausgezeichnet: Aufgrund ihrer besonderen Verdienste um die Kameradschaft wurden Steffen Eidloth mit dem Ehrenkreuz in Bronze sowie Helmut Welsch mit dem Verdienstkreuz in Bronze bedacht. Das Fähnrich-Verdienstkreuz in Gold ging an Erich Baierlipp, Hermann Kaim und Wolfgang Böhnlein.

Mit Vollendung des 70. Lebensjahres wurden Hermann Keim, Josef Beitzinger, Franz Engelhard, Helmut Welsch sowie Vorsitzender Edgar Renk zu VSK-Ehrenmitgliedern ernannt. In Würdigung seiner herausragenden Verdienste um den Ortsverein erhielt Edgar Renk − für ihn völlig überraschend − die Auszeichnung als Ehrenvorsitzender.

Einstimmig beschloss die Versammlung eine Satzungsänderung: Ab dem Vereinsjahr 2023 neu ernannte Ehrenmitglieder zahlen den regulären Jahresbeitrag von derzeit sieben Euro. Damit wolle man solide Beitragseinnahmen für den Fortbestand der VSK sichern, der nach wie vor lediglich Mitglieder angehören, die Wehrdienst geleistet haben.

Jubiläum der Kreisstandarte

Im Mai 2022 ging der Verein wieder in den normalen Vereinsmodus über. Höhepunkt war das − in das 30. Hesselbacher Dorffest eingebettete − 25-jährige Weihejubiläum der BKV-Kreisstandarte.

Die imposante Festparade, der Gottesdienst und der Festkommers waren „militärisch“ abgestimmt. „Vor allem der lange Festzug mit den vielen Fahnen- und Vereinsabordnungen hat mich tief bewegt“, bekundete VSK-Vorsitzender Edgar Renk.

Die Fahnenabordnung, das Aushängeschild des Vereins, erfüllte ihre Aufgaben vorbildlich. Auch der Volkstrauertag wurde erstmals wieder in gewohnter Form begangen. Man beteiligte sich zudem an den Festen im Ort, ebenso wie an der Friedenswallfahrt nach Neuengrün. Die Kriegsgräbersammlung brachte die Summe von 567,50 Euro. hs