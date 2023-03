Eine Ausstellung zeigt vom 19. März bis zum 2. April die Ergebnisse der internationalen „DruckkunstWochen“ in der Kronacher Synagoge .

Anlässlich des Cranach-Festivals im vergangenen Jahr hatte Ingo Cesaro vom Verein „Regionale Kunstförderung Kronach “ in Zusammenarbeit mit den Veranstaltungsbetrieben der Stadt Kronach die internationalen „DruckkunstWochen“ organisiert. Unterstützt wurde dieses Kunstprojekt unter anderem von der Oberfrankenstiftung , den Geldinstituten und dem Lucas-Cranach-Campus. Es fand in der alten Markthalle des historischen Rathauses statt.

Künstler arbeiteten zusammen

Zwölf Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland arbeiteten in Kronach : Gabi Dahl (Herten); Menno Fahl (Berlin); Susanne Geel (Mainz); Siegfried Gwosdz (Schwielowsee); Woldemar Fuhrmann (Nürnberg); Anke Lohrer (Düsseldorf); Katrin Magnes (Dannenberg); Manfred Schmidt (Köln). Auch Titi Zaadnoordijk aus den Niederlanden; aus der Schweiz Brigitte Neustäbler und Wilhelm Schramm aus Österreich waren in der offenen Werkstatt mit der Technik Holzschnitt dabei. Außerdem war Professorin Sabine Golde mit Studentinnen und Studenten der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Kronach aktiv. Themen waren unter anderem der 550. Geburtstag von Lucas Cranach dem Älteren und 500 Jahre Septembertestament.

Es entstanden traditionelle Holzschnitte, Farbholzschnitte und Holzschnitte „von der verlorenen Platte“. Der österreichische Künstler Wilhelm Schramm führte diese Technik „von der verlorenen Platte“ auch den Gästen bei der damaligen Ausstellungseröffnung vor. Auf Youtube ist die Filmdokumentation von Rainer Steiger unter „Internationale DruckkunstWochen“ zu sehen.

Während der vier Wochen hingen immer mehr Holzschnitte, die vor Ort entstanden waren, zum Trocknen an aufgespannten Seilen, so dass die Besucher, die anfangs in die Markthalle kamen, die weiteren Arbeiten noch nicht sehen konnten.

Deshalb organisiert Ingo Cesaro diese Ergebnisausstellung „Internationale DruckkunstWochen“. Von allen in Kronach entstandenen Holzschnitten ist ein Handabzug in der Ausstellung zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 18. März, um 11 Uhr. Alle Kunstinteressierten sind herzlich zur Eröffnung und anschließend zum Besuch der Ausstellung bei kostenlosem Eintritt eingeladen.

Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. rkf