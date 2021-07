Der „Struwwelpeter“ veranstaltet am Samstag, 24. Juli, einen Ausflug in den Wildpark Tambach. Das Angebot richtet sich an alle Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 27 Jahren aus dem Landkreis Kronach . Start ist am Samstag um 10 Uhr am „Struwwelpeter“, Rückkunft gegen 15 Uhr. Der Ausflug ist kostenlos, es sind nur begrenzt Plätze vorhanden. Verpflegung muss selbst mitgebracht werden. Für die Fahrt und den Parkbesuch wird eine FFP2-Maske benötigt. Anmeldungen per Mail an Kristina.Fritz@ struwwelpeters.de oder unter Telefon 09261/5063511. red