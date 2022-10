In der zweiten Oktoberhälfte beginnen neue Lehrgänge zum Erwerb des Rettungsschwimmabzeichens in Bronze bzw. Silber beim DLRG-Kreisverband Kronach . Der Rettungsschwimmschein ist u.a. Grundvoraussetzung für Sportstudentinnen und -studenten, für Anwärter oder Bewerber für den Polizeidienst oder im Rahmen eines Lehramtsstudiums bzw. für Lehrkräfte an Schulen.

Vermittelt werden praktische und theoretische Kenntnisse der Eigen- und Fremdrettung im Wasser. Der Kurs umfasst zehn Übungsabende, die ab 20. Oktober donnerstags bzw. 21. Oktober freitags jeweils von 20 Uhr bis 21 Uhr im Hallenbadbereich des Kronacher Erlebnisbades Crana Mare abgehalten werden. Treffpunkt ist stets spätestens 15 Minuten vor Beginn der Unterrichtseinheit im Vorraum. Mit einer theoretischen und praktischen Prüfung wird der Lehrgang dann abgeschlossen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Mindestalter von zwölf Jahren im Falle des Rettungsschwimmabzeichens in Bronze bzw. von 14 Jahren für das Rettungsschwimmabzeichen in Silber . Für beide Lehrgänge sind noch einige Plätze frei. Anmeldung erfolgt über die Internetseite des DLRG-Kreisverbands Kronach (https://kronach.dlrg.de). Dort gibt es auch weitergehende Informationen. red