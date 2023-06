Bundesfreiwilligendienst Die Grundschule Steinwiesen beantragte die Einstellung eines Bundesfreiwilligendienstes für ein Jahr zur Unterstützung im Schulbetrieb . Laut Kämmerer Rainer Deuerling kommen hierfür etwa 400 Euro monatlich auf die Gemeinde zu. Dem Antrag wurde einstimmig stattgegeben.

Kombiklassen Im neuen Schuljahr 2023/2024 werden in der ersten und zweiten Jahrgangsstufe zwei Kombiklassen gebildet. Es wären zwar genügend Kinder da, um vier kleine Klassen zu bilden, aber durch den Lehrkräftemangel ist dies nicht möglich. Die zukünftige stellvertretende Schulleiterin Claudia Klinger erläuterte, wie der Unterricht in den Kombiklassen abläuft. Da es keine getrennten Lehrpläne gibt, sei dies kein Problem. In den Hauptfächern wird getrennt unterrichtet und man kann alles gut miteinander verbinden. Vor allem bis Ende der zweiten Klasse. Dies ist möglich, da es in den unteren Klassen andere Strukturen gibt als in den höheren Klassen. „Das Ganze ist weniger ein Problem für die Kinder als für die Eltern“, betonte Klinger. Bürgermeister Gerhard Wunder schloss deshalb auch eine Weiterführung von Kombiklassen für die 3. und 4. Klasse mittelfristig aus.

Energiebericht Bürgermeister Gerhard Wunder ging auf den Energiebericht für Schule, Turnhalle und Kulturhalle sowie das Mehrzweckhaus am Pfarrberg und das Schwimmbad ein. Im Großen und Ganzen liege man im grünen Bereich. Es seien bereits verschiedene Maßnahmen durchgeführt worden wie Umstellung auf LED, Lüftungseinstellungen, KIP-Sanierung usw. Im Bad sei bereits die ungesteuerte Pumpe ausgetauscht und der Warmbadetag abgeschafft worden. Nun wird auch noch eine Photovoltaikanlage auf der Schule und der Kulturhalle in Angriff genommen.