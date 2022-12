Nach zweijähriger Corona-Pause organisierte der Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim /Neuhaus unter der Leitung von Gerwin Eidloth die beliebte Stockheimer Bergweihnacht. Der Garten des Gasthauses „Alte Zeche“ bot dazu einen idealen Rahmen.

Zur Realisierung war erneut ein wochenlanger Großeinsatz erforderlich. Die Heilige Barbara wurde erstmals von der fünfzehnjährigen Paulina Lauterbach charmant dargestellt. Bereits am Freitag erfolgte vor großem Publikum die Eröffnung dieser außergewöhnlichen Veranstaltung. Die bergmännische Tradition stand dabei im Mittelpunkt. Begeistert waren die Gäste vor allem von dem stilvollen Ambiente.

Mit viel Kreativität am Werk

So präsentierten sich Stände und Buden in der Grubenzimmerung der ehemaligen Bergwerksstollen mit Stempel und Kappen. Dies verlieh der Bergweihnacht eine besondere Atmosphäre. Neben den vielen Bastelarbeiten waren vor allem Köstlichkeiten gefragt. Und die Hobbykünstler hatten sich mächtig ins Zeug gelegt. Ebenfalls fand Selbstgemachtes aus Omas Rezepten reißend Absatz.

Musikalisch eröffneten Reinhold Müller und Detlev Heublein die „Bergweihnacht“. Zur Freude der Besucher erschien die heilige Barbara, flankiert vom Nikolaus (Michael Hohenadel). Mit einem Gedicht zum Leidensweg der Märtyrerin wurde dem Auftritt eine besondere Note verliehen.

Ein dreitägiges Programm

Am Freitag wurde dann noch in unmittelbarer Nähe des Festplatzes ein Adventsfenster geöffnet. Am Samstag und Sonntag starteten die Kinder mit einem Laternenzug vom Festplatz zum Bergwerksstollen des Knappenvereins, wo sie gebannt den Weihnachtsgeschichten von Gudrun Hergenröther lauschten.

Nach Einbruch der Dunkelheit zog die große Kirchenparade mit Bergmannslampen und Fackeln, begleitet von der Bergmannskapelle, anlässlich der Barbarafeier von der Grube St. Katharina am Weihnachtsmarkt vorbei in das Gotteshaus St. Wolfgang.