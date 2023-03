Am Montag gegen 14.20 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Transporters die Kreisstraße 16 von Nurn kommend nach Steinwiesen. In einer Linkskurve kam ihm ein silberfarbener Crafter entgegen, welcher über die Fahrbahnmitte geriet; es kam zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher fuhr mit seinem Crafter einfach weiter. Dem Geschädigten wurde der Außenspiegel demoliert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

In den Straßengraben gefahren

Ein 30-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Montag gegen 14.30 Uhr mit seinem Ford die Bundesstraße 173 von Kronach kommend in Fahrtrichtung Marktrodach. Kurz nach der Abzweigung Höfles wollte der Mann einen Lastwagen überholen. Er scherte aus und missachtete hierbei eine durchgezogene Fahrbahnmarkierung. Ein unmittelbar hinter dem Laster fahrender BMW setzte in diesem Moment zum Überholen an. Beide Fahrzeuge landeten anschließend im Straßengraben. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeugen kam es glücklicherweise nicht. Allerdings wurden zwei Leitpfosten und eine Ortsleittafel in Mitleidenschaft gezogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eisplatte fällt

vom Lastwagen

Eine 51-jährige Frau war am Montag gegen 10 Uhr in der Industriestraße zu Fuß unterwegs und lief auf dem Gehweg. Als ein blauer Lastwagen an der Fußgängerin vorbeifuhr, fiel von dessen Planenaufbau eine Eisplatte herunter und traf die Geschädigte am Kopf. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.

Eis knallt vom Lkw

auf ein Auto

Am Montag gegen 10.45 Uhr befuhr ein Autofahrer mit seinem Kia die Staatsstraße 2708 von Haig in Richtung Mitwitz. Auf Höhe der Veitenwustung kam dem Autofahrer in einer Linkskurve ein Sattelzug entgegen, von dessen Planenaufbau eine Eisplatte fiel und auf den Kia einschlug. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Dem Unfallgeschädigten ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.

Berührung im Gegenverkehr

Der Fahrer einer Sattelzugmaschine fuhr am Montag gegen 7 Uhr auf der Staatsstraße 2200 von Coburg kommend in Fahrtrichtung Kronach. Etwa auf Höhe des Theisenorter Sportplatzes kam ihm ein anderer Sattelzug entgegen und es kam zu einer Berührung der beiden Außenspiegel. Hierbei entstand am Fahrzeug des Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der andere Lastwagen-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Eventuell könnte es sich bei dem Unfallflüchtigen um ein Fahrzeug aus dem Zulassungsbereich Hof handeln. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen (Telefon 09261/5030). pi