Jetzt wird die Gemeindeverbindungsstraße von Wickendorf Richtung Kreisverkehrsplatz Teuschnitz gebaut. Die Arbeiten für den Vollausbau der 835 Meter langen Strecke beginnen am kommenden Montag, 15. März.

Die neue Fahrbahn wird auf konstant 5,50 Meter ausgebaut. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch der Rad- und Fußweg neu angelegt und asphaltiert. Die Bauarbeiten sollen Ende Juli abgeschlossen sein. Der Straßenbau erfolgt unter Vollsperrung. Die Umleitung führt über die Förtschendorfer Straße und die St 2198.

Durch die Vollsperrung ist auch eine Verlegung der Haltestelle " Wickendorf " am Dorfplatz notwendig. In Abstimmung mit der Mobilitätszentrale wird die Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Fibigstraße/Förtschendorfer Straße eingerichtet. Der Busverkehr erfolgt über die Fibigstraße. Die Anlieger werden daher gebeten, nur einseitig zu parken, damit die Linienbusse ungehindert passieren können. red