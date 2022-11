Die jüngste Marktgemeinderatssitzung führte die Räte ins ehemalige Leiner-Bräu-Gebäude nach Förtschendorf . Dieses war lange Zeit leer gestandenen und dem Verfall preisgegeben. Seit eineinhalb Jahren wird grundlegend saniert, teilweise abgerissen und eine Neugestaltung vorgenommen, die das Ortsbild von Förtschendorf bereichern wird. Die Maßnahme wird durch die Förderoffensive Nordostbayern gefördert.

Architekt und Planer Wolfgang Rauschert ging zu den laufenden Maßnahmen ins Detail. Die Tradition der Leiner-Brauerei , der ersten Exportbierbrauerei Bayerns, geht bis ins Jahr 1558 zurück. Die ältesten Gebäudeteile, welche noch erhalten sind, stammen aus der Zeit um den Dreißigjährigen Krieg, circa um 1650. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit durch Um- und Anbauten verändert. Hauptsächlich in der Zeit um 1900 und dann in den 1960/70er Jahren.

Gebäude entkernt

Das Gebäude wurde nun entkernt, so dass nur die strukturell notwendigen Bauteile erhalten blieben. Marode Holzbauteile bei den Decken und im Dachstuhl wurden ausgewechselt. Statisch notwendige Teile wie Stützen und Unterzüge wurden ebenfalls erneuert. Das baufällige und durch Sturmschäden lädierte Kühlschiff wurde bis auf die vorhandene Betondecke entfernt. Die ehemalige Mälzerei erhielt einen komplett neuen Dachstuhl. Die Dächer werden gerade neu eingedeckt.

Das Haupthaus Nr. 13 erhält eine neue Naturschiefereindeckung. Die verschiedenen Böden, die hauptsächlich in den 1960/70er Jahren eingebaut wurden, sind entfernt worden. Hier wurde als neuer Fußboden eine flügelgeglättete Betonplatte mit unterseitiger Wärmedämmung gegen das Erdreich eingebaut. Die Fenster werden nach dem Vorbild der alten neu gefertigt. Die Bleiverglasungen mit ihren Motiven bleiben erhalten.

Bürgermeister Stefan Heinlein ergänzte den Sachvortrag von Architekt Wolfgang Rauschert. Die öffentliche Maßnahme werde im Rahmen der „Förderoffensive Nordostbayern“ als Teil des Bayerischen Städtebauförderungsprogramms gefördert. Ziel ist es, den störenden Leerstand in Orten des ländlichen Raumes durch Modernisierung, Rückbau, Neubau oder Freiflächengestaltung zu beseitigen und damit die Ortskerne attraktiver zu gestalten. Die Abbruch- und Sanierungsarbeiten teilen sich in zwei Bereiche auf. Einerseits in einen gewerblich genutzten Bereich des Eigentümers, welcher nicht förderfähig ist und einen öffentlich für die Gemeinde frei zur Verfügung stehenden Bereich, an dem sich der Markt Pressig beteiligt und für den Fördermittel ausgeschüttet werden.

Leerstand prägte das Ortsbild

Das Ortsbild Förtschendorfs, so Heinlein, ist seit Jahren durch die leerstehenden Gebäude auf dem Areal der ehemaligen Leiner-Bräu direkt an der Ortsdurchfahrt der B 85 stark beeinträchtigt. Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen würden sich mit der in Angriff genommenen aktuellen „einfachen Dorferneuerung“ gut ergänzen. In der ehemaligen Gastwirtschaft entstehen multifunktionale Räumlichkeiten, die dem Markt Pressig zur freien Verfügung stehen. Die Räumlichkeiten können dann durch die Gemeinde an Privatpersonen, Vereine oder sonstige Organisationen vermietet werden. Möglich ist die Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus, für Volkshochschulkurse, gemeindliche Veranstaltungen und für Vereine.

An anderer Stelle, wie zum Beispiel im Schützengrund werde die einfache Dorferneuerung in den nächsten Tagen ebenfalls fortschreiten. eh