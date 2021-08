„ Achtsamkeit statt Alltagsstress“ mit Ines Simon-Graf gibt es am Freitag, 13. August, um 16.30 Uhr ab Lobensteiner Straße 60. An verschiedenen Stationen heißt es innehalten, entspannen, die Sinne berühren, Atem spüren und ganz zur Ruhe kommen. Infos und Anmeldung unter Telefon 0175/2457875 oder per Mail an: ines@simon-graf.de. red